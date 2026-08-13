Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 33,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,68 EUR. Mit einem Wert von 33,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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