Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 33,04 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 33,00 EUR. Bei 33,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'698 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,33 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 21,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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