Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,50 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,00 EUR ab. Bei 33,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 7'371 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 41,84 Prozent niedriger. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Steyr Motors am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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