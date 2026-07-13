Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.07.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 32,02 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 32,02 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 32,02 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 69,40 EUR. 116,74 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,615 EUR aus.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 05.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI startet fester -- DAX anfänglich leichter -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an, während der deutsche Leitindex abgibt. In Asien dominieren am Montag die Bären.