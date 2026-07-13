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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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13.07.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 32,02 EUR.

Steyr Motors
32.00 EUR -0.62%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 32,02 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 32,02 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 69,40 EUR. 116,74 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,615 EUR aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 05.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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