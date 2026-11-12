Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 35,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,30 EUR. Zuletzt wechselten 3'481 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 49,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,03 Prozent. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,94 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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