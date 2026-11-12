|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 35,24 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 35,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,30 EUR. Zuletzt wechselten 3'481 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 49,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,03 Prozent. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,94 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.