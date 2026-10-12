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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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12.10.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Vormittag

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR nach.

Steyr Motors
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Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 30,00 EUR. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322 Steyr Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,00 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 80,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Abschläge von 16,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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