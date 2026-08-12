Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 33,50 EUR. Bei 33,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 41,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,51 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Steyr Motors am 19.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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