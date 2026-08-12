Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 33,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 4'483 Stück.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 42,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 27,30 EUR. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 21,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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