Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Mittag freundlich

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,58 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,58 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'214 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,350 EUR belaufen.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Steyr Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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