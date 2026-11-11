Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 35,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 229 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,29 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,82 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,285 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,798 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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