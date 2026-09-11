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11.09.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag im Aufwind

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 28,82 EUR zu.

Steyr Motors
28.54 EUR 1.93%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 28,82 EUR. Bei 28,82 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 72 Stück.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 99,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,12 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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