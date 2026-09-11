Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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11.09.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 28,48 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 28,48 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,82 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 1'171 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 102,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit Abgaben von 12,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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