Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagvormittag ab

Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 33,34 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,77 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,12 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Steyr Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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