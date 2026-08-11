Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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11.08.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagvormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 33,34 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 33,34 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,77 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,12 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen.
Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Steyr Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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