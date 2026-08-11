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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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11.08.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag schwächer

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 33,00 EUR.

Steyr Motors
33.56 EUR -0.24%
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Die Steyr Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 32,92 EUR. Bei 33,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'386 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,27 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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