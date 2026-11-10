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10.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 35,88 EUR.
Das Papier von Steyr Motors legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 35,88 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 414 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 49,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,52 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 43,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,285 EUR.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,798 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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