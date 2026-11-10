Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 35,88 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 414 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,52 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 43,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,285 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,798 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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