Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Vormittag ein

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 28,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 28,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,76 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,780 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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