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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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10.09.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 28,06 EUR nach.

Steyr Motors
28.00 EUR -1.06%
Kaufen Verkaufen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 28,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'759 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 10,76 Prozent sinken.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,253 EUR belaufen.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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