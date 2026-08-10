Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Montagvormittag

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 34,02 EUR. Bei 34,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101 Steyr Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,75 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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