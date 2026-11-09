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09.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Montagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 35,70 EUR zu.
Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 35,70 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,70 EUR an. Mit einem Wert von 35,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'281 Steyr Motors-Aktien.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 49,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 28,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,285 EUR aus.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,798 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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