Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 35,70 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,10 EUR zu. Bei 35,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 10'169 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 39,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,798 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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