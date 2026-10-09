Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag gefragt

Um 09:28 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 30,20 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 1'406 Stück.

Bei 54,00 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 78,81 Prozent zulegen. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,09 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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