Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittwochvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 28,52 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 28,52 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,52 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 12,20 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.