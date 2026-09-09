Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 28,52 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,52 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 12,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur