Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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08.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Steyr Motors
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 28,70 EUR ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 28,70 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 501 Steyr Motors-Aktien.
Bei einem Wert von 54,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 46,85 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,75 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,253 EUR.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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