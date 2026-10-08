Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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08.10.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 29,16 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,70 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'217 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 54,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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