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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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08.09.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Vormittag ausgebremst

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 28,98 EUR.

Steyr Motors
28.90 EUR -1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 28,98 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,98 EUR. Bei 28,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 Steyr Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 98,76 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,60 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,780 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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