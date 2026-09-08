Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 28,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 28,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,98 EUR. Zuletzt wechselten 1'942 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 13,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,780 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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