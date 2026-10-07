Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 29,12 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,12 EUR nach. Bei 29,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 08.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,50 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur