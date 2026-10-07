Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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07.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 29,12 EUR ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 29,12 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,12 EUR nach. Bei 29,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Am 08.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,50 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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