Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag tiefer

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,70 EUR. Mit einem Wert von 28,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 352 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 50,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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