Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag tiefer
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,70 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,70 EUR. Mit einem Wert von 28,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 352 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 50,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.