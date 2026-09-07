Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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07.09.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 28,48 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 28,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 28,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'254 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 13,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,253 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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