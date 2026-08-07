Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,3 Prozent auf 34,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 34,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 65,14 Prozent Luft nach oben. Am 25.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,515 EUR.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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