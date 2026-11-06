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06.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Freitagvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 35,00 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 35,00 EUR abwärts. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'640 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 42,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 28,46 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,285 EUR aus.
Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.03.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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