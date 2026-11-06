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06.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 35,20 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 35,20 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,36 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'416 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 29,18 Prozent niedriger. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,285 EUR je Aktie ausschütten.
Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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