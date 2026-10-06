Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 28,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 54,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 47,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,253 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,780 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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