Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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06.08.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 34,10 EUR ab.
Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 34,10 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,02 EUR. Bisher wurden heute 6'892 Steyr Motors-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2025 auf bis zu 58,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 70,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2025 (27,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,94 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,515 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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