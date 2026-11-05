Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Steyr Motors-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 35,38 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 35,20 EUR. Mit einem Wert von 35,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'160 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 49,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt