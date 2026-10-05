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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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05.10.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Minusbereich

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,02 EUR.

Steyr Motors
29.52 EUR 0.07%
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Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 29,02 EUR. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,02 EUR. Bisher wurden heute 12 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 15,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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