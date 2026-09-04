Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 29,48 EUR. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. 95,39 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 17,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,253 EUR.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,780 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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