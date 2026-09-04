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04.09.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag billiger

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 28,84 EUR abwärts.

Steyr Motors
28.90 EUR -0.96%
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Die Steyr Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 28,84 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,82 EUR nach. Bei 29,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'393 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,18 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,780 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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