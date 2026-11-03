Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag stabil

Mit einem Kurs von 35,42 EUR zeigte sich die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 35,66 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,42 EUR nach. Mit einem Wert von 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 162 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,00 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Abschläge von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,285 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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