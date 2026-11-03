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03.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag stabil
Die Aktie von Steyr Motors zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 35,42 EUR.
Mit einem Kurs von 35,42 EUR zeigte sich die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 35,66 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,42 EUR nach. Mit einem Wert von 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 162 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,00 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Abschläge von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,285 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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