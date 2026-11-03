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03.11.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,50 EUR.
Das Papier von Steyr Motors legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 35,66 EUR. Bei 35,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'349 Steyr Motors-Aktien.
Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,00 EUR an. Gewinne von 40,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,285 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,798 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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