Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 29,38 EUR. Bei 29,40 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 409 Stück.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,77 Prozent.

Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,253 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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