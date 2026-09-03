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03.09.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,18 EUR nach oben.

Steyr Motors
29.18 EUR -0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,18 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'475 Steyr Motors-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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