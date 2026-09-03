Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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03.09.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Mittag ins Plus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 12:28 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 29,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 29,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 799 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 49,17 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,253 EUR.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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