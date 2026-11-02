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02.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,66 EUR.
Das Papier von Steyr Motors legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 35,66 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'914 Steyr Motors-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 51,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 44,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 42,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,285 EUR aus.
Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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