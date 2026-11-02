Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag gefragt

Das Papier von Steyr Motors legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 35,66 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'914 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 51,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 44,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 42,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,285 EUR aus.

Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt