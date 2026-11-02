Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag freundlich

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 35,56 EUR. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4'182 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,798 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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