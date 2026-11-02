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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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02.11.2026 12:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag freundlich

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag freundlich

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,56 EUR.

Steyr Motors
35.52 EUR 0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 35,56 EUR. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4'182 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,798 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’734.66 02.11.2026 14:10:41
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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