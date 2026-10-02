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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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02.10.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,30 EUR abwärts.

Steyr Motors
29.14 EUR -0.68%
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Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 29,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,30 EUR. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 100 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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