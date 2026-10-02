Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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02.10.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors bricht am Nachmittag ein
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Minus bei 28,00 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 5,4 Prozent auf 28,00 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'997 Steyr Motors-Aktien.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 101,43 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 11,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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