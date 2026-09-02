Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Steyr Motors

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 28,60 EUR. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 329 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 101,40 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 12,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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