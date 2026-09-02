Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 29,00 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'258 Steyr Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Mit einem Zuwachs von 98,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,66 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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