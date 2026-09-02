Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Mittag ein

Die Steyr Motors-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 28,70 EUR abwärts. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'073 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 12,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,780 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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